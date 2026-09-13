Зверев победил Шелтона в финале US Open и выиграл $5,5 млн

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над американцем Беном Шелтоном в финале US Open в Нью-Йорке со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:2, забрав $5,5 млн.
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