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Врач Шилова: на фоне стресса зрение может временно ухудшиться

Врач Шилова: на фоне стресса зрение может временно ухудшиться

На фоне стресса зрение может временно становиться менее чётким. Но объяснять любое ухудшение зрения нервным напряжением неправильно: совпадение по времени ещё не означает, что причина именно в стрессе.

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