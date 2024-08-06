Командир «Жук»: ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен под Купянском солдат

Командир отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук» рассказал РИА Новости, что ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен своих сослуживцев на Купянском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии