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Командир «Жук»: ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен под Купянском солдат

Командир «Жук»: ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен под Купянском солдат

Командир отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук» рассказал РИА Новости, что ВСУ пытаются ликвидировать взятых в плен своих сослуживцев на Купянском направлении.

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