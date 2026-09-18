Росатом: украинский беспилотник взорвался на градирне Курской АЭС-2

Беспилотник упал на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2 и сдетонировал. Об этом заявили в пресс-службе «Росатома», пишет РИА Новости.
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