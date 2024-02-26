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Мошенники ищут способы использовать шумиху вокруг новой нейросети Sora

Мошенники ищут способы использовать шумиху вокруг новой нейросети Sora

Злоумышленники начали пользоваться интересом людей к новинке от OpenAI — Sora. Начиная с 15 февраля, дня анонса продукта, появилось несколько сотен сайтов, которые могут использоваться для обмана, отметили специалисты по информационной безопасности.

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