Мошенники ищут способы использовать шумиху вокруг новой нейросети Sora

Злоумышленники начали пользоваться интересом людей к новинке от OpenAI — Sora. Начиная с 15 февраля, дня анонса продукта, появилось несколько сотен сайтов, которые могут использоваться для обмана, отметили специалисты по информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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