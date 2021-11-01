Глава Кузбасса требует от Лебедева извинений за спорные открытки

На одной из них изображен охваченный огнем пустой кинозал.фото: mchs.gov.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осудил решение дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» опубликовать в четь Хэллоуина изображение с горящим кинозалом.
На одной из них изображен охваченный огнем пустой кинозал.фото: mchs.gov.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осудил решение дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» опубликовать в четь Хэллоуина изображение с горящим кинозалом.
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