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Глава Кузбасса требует от Лебедева извинений за спорные открытки

Глава Кузбасса требует от Лебедева извинений за спорные открытки

На одной из них изображен охваченный огнем пустой кинозал.фото: mchs.gov.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осудил решение дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» опубликовать в четь Хэллоуина изображение с горящим кинозалом.

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Светлана Снегина
он вообще куку что ли? ничего святого

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