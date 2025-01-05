Украине остается только соглашаться на требования России. Об этом 4 января заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Тарас в интервью газете The Washington Post.
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