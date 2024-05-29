Откровения продюсера: Эдита Пьеха никогда не выходила на сцену без шампанского

Этот ритуал помогал расслабиться и настроиться на выступление Продюсер Сергей Перман поделился интересным фактом о легендарной певице Эдите Пьехе, рассказав, что она никогда не выходила на сцену без бокала шампанского.
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