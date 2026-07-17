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Можно ли пассажиру с верхней полки принимать еду на нижней

Можно ли пассажиру с верхней полки принимать еду на нижней

Как принимать пищу пассажиру с верхней полки, разъяснили в «Федеральной пассажирской компании».«Стоит подчеркнуть, что на практике в большинстве случаев пассажиры самостоятельно решают этот вопрос», — отметили в компании.

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