Можно ли пассажиру с верхней полки принимать еду на нижней

Как принимать пищу пассажиру с верхней полки, разъяснили в «Федеральной пассажирской компании».«Стоит подчеркнуть, что на практике в большинстве случаев пассажиры самостоятельно решают этот вопрос», — отметили в компании.
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