Как инспекторы ГИБДД провоцируют водителей на дачу взятки – 3 «рабочие» уловки

Чтобы спровоцировать взятку, недобросовестные инспекторы ГИБДД могут описать водителю несколько сценариев, похожих на реальные последствия правонарушений, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии