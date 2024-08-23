АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

149 подписчиков

Свежие комментарии

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения «необходимого уровня существования»

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения «необходимого уровня существования»

﻿﻿Автомобили зачастую являются единственным имуществом должника, на которое обращено взыскание, а арбитражные суды зачастую отказывают в исключении транспортных средств из конкурсной массы, поскольку другого способа погасить хотя бы часть долга нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх