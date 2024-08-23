Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения «необходимого уровня существования»

Автомобили зачастую являются единственным имуществом должника, на которое обращено взыскание, а арбитражные суды зачастую отказывают в исключении транспортных средств из конкурсной массы, поскольку другого способа погасить хотя бы часть долга нет.
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