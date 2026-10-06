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Спасатели нашли пропавших в Архызе мать с ребенком: как прошла операция по поиску

В горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли мать с ребенком, которые заблудились во время туристической поездки в Зеленчукском районе.

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