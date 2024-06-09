Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 162 подписчика

Памятка мигрантам - Выучи русский язык

Памятка мигрантам - Выучи русский язык

Памятка мигранту https://vk.com/wall-73436780_1. Ты, просрав свою страну, пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду.

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Комментарии
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ВераВерная
В статье всё хорошо, всё правильно написано, кроме &quot;памятки мигрантам&quot;. Те, кто имеет достойную профессию и высшее образование, и так русский язык знают. Они на нём учились. Хотят быть востребованными в нашей стране - пусть занимают вакантные места в отраслях народного хозяйства. Сочтут необходимым - их примут на работу. А те, кто незаконным путём лезет в Россию, кто кроме нашей социалки ничем больше не озабочен, здесь на хрен не сдались. Эти залётные своей стране не нужны, они и там ни к чему не приспособлены, а нам зачем такое счастье?
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9 час.
Борис Сторублевцев
только вон из России мигрантам!!!!
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8 час.
Александр Сухно
А закон работает ли?
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6 час.

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