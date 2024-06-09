Памятка мигрантам - Выучи русский язык

ВераВерная

В статье всё хорошо, всё правильно написано, кроме "памятки мигрантам". Те, кто имеет достойную профессию и высшее образование, и так русский язык знают. Они на нём учились. Хотят быть востребованными в нашей стране - пусть занимают вакантные места в отраслях народного хозяйства. Сочтут необходимым - их примут на работу. А те, кто незаконным путём лезет в Россию, кто кроме нашей социалки ничем больше не озабочен, здесь на хрен не сдались. Эти залётные своей стране не нужны, они и там ни к чему не приспособлены, а нам зачем такое счастье?