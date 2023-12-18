Три десятка "умных" светофоров установили в Архангельске

В Архангельске завершился первый этап создания интеллектуальной транспортной системы. В городе установили 29 "умных" светофоровВ 2020 году в Архангельске начали внедрять интеллектуальные технологии для обесечения безопасности дорожного движения по нацпроекту "БКД".