Три десятка "умных" светофоров установили в Архангельске

В Архангельске завершился первый этап создания интеллектуальной транспортной системы. В городе установили 29 "умных" светофоровВ 2020 году в Архангельске начали внедрять интеллектуальные технологии для обесечения безопасности дорожного движения по нацпроекту "БКД".
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