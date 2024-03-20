Держать настрой: кто выйдет в старте против Сербии

Нынешняя международная футбольная пауза — самая интересная за два с лишним года. Сборная России собрала комбо: два мощных соперника, приезд всех лучших легионеров, красочные проморолики и даже новая форма.
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