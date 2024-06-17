В пригороде Челябинска леса заполняют канализационные стоки

В лесах Коркино забил коммунальный фонтан. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, зеленая зона Коркино больше, чем наполовину, ушла под зловонную воду.
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