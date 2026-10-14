Погибла женщина, повреждены жилые дома: за ночь над Россией сбито 902 украинских БПЛА

В ночь на 14 октября силы ПВО сбили 902 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Из них около 500, по словам столичных властей, летели в направлении Московского региона.
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