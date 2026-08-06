⚡️ Аксёнов поздравил бойцов железнодорожных войск России с профессиональным праздником «Вклад «стальных войск» в успех боевых операций невозможно переоценить.
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⚡️ Аксёнов поздравил бойцов железнодорожных войск России с профессиональным праздником «Вклад «стальных войск» в успех боевых операций невозможно переоценить.