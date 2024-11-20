The Athletic: более 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналисты The Athletic провели анонимный опрос среди хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и попросили ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.