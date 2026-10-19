Футболка «Барселоны» и капитанская повязка с автографами Лионеля Месси были похищены из футбольного музея в Париже во время массовых беспорядков во Франции, сообщает Noticias Argentinas.
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