Юный российский хоккеист попал в больницу после изнасилования сверстниками

В Санкт-Петербурге расследуют жуткий инцидент с изнасилованием 12-летнего хоккеиста одноклубниками. Все произошло вечером в минувший понедельник, 9 октября, в Колпино, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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