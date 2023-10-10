Юный российский хоккеист попал в больницу после изнасилования сверстниками

В Санкт-Петербурге расследуют жуткий инцидент с изнасилованием 12-летнего хоккеиста одноклубниками. Все произошло вечером в минувший понедельник, 9 октября, в Колпино, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.