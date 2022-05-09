С Днем нашей общей Великой Победы!!!

Дорогие друзья! Редакция Информационного агентства ИАНЕД от души поздравляет всех своих читателей, ветеранов Великой Отечественно войны, тружеников тыла и их потомков с 77-й годовщиной нашей Великой Победы над мировым нацизмом! Здоровья вам, счастья и успехов во всех делах! Слава нашему великому Отечеству, нашим воинам-победителям и особенно тем, кто сегодня воюет с евронацизмом в рамках спецоперации по денацификаци и демилитаризации Украины! Удачи вам ребята в боях и походах, сил духовных и физических.