Задержанного дела о нападении на Чибиса привезли на суд в каталке

Фигуранта, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в койке доставили в зал судебного заседания, который был создан в срочном порядке в палате №8 в Апатитско-Кировской больнице, пишет «РИАН».
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