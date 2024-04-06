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Задержанного дела о нападении на Чибиса привезли на суд в каталке

Задержанного дела о нападении на Чибиса привезли на суд в каталке

Фигуранта, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в койке доставили в зал судебного заседания, который был создан в срочном порядке в палате №8 в Апатитско-Кировской больнице, пишет «РИАН».

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