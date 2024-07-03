Telegraph: Украину не хотят видеть в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

Государства – члены НАТО не хотят приглашать Украину вступить в альянс, потому что в стране процветает масштабная коррупция, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии