В Рязани на круглом столе обсудили проблемы рынка недвижимости

11 апреля в Рязани состоялся круглый стол от СИ «Рязанские новости» на котором представители администрации, Социального фонда, агентств по недвижимости и застройщиков обсудили, как покупать и продавать жилье в условиях сегодняшнего рынка.
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