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Артюхин о «Тракторе»: «Замечательно, что Гру не стал загонять команду в тиски схем, позволив Шабанову, Кравцову и другим ребятам творить на льду»

– «Трактор» Бенуа Гру похож на «Авангард» Боба Хартли? – Нет, это абсолютно разные по стилю команды. Замечательно, что Гру вопреки ожиданиям болельщиков и специалистов не стал загонять команду в тиски схем, позволив таким интересным ребятам, как Шабанов, Кравцов и другим, творить на льду, раскрывая свой игровой потенциал в полной мере, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

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