Жители ХМАО заработали на нелегальном казино 5 миллионов рублей

Жители Пыть-Яха заработали на нелегальном казино пять миллионов рублей. Девяти фигурантам грозит уголовная ответственность за организацию незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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