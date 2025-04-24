Пленный военнослужащий ВСУ Иван Арапчиков, мобилизованный летом 2024 года и проходивший службу в Харьковском погранотряде, заявил, что принял решение сдаться в плен, когда его подразделение оказалось под интенсивным артиллерийским огнём.
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