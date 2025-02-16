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Царьград

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Главный документалист рок-музыки Тодоров хотел обезопасить дом, но потерял деньги

Главный документалист рок-музыки Тодоров хотел обезопасить дом, но потерял деньги

Как показала история Долиной, от хитрых уловок мошенников не застрахован никто. Вот и известный телепродюсер и главный документалист русской рок-музыки Димитр Тодоров попался.

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