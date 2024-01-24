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Новый Нижегородский

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Zelensky Says Russia ‘Playing’ With Lives of Ukrainian...

Zelensky Says Russia ‘Playing’ With Lives of Ukrainian...

Zelensky Says Russia ‘Playing’ With Lives of Ukrainian POWsUkrainian President Volodymyr Zelensky said Wednesday that Russia was “playing with the lives of Ukrainian prisoners” after Moscow accused Kyiv of downing a military plane carrying dozens of its own captured soldiers.

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