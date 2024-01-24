Zelensky Says Russia ‘Playing’ With Lives of Ukrainian POWsUkrainian President Volodymyr Zelensky said Wednesday that Russia was “playing with the lives of Ukrainian prisoners” after Moscow accused Kyiv of downing a military plane carrying dozens of its own captured soldiers.
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