Песков: взаимоотношения РФ и Индии не направлены против третьих стран

Взаимоотношения России и Индии строятся с учетом баланса интересов и на основе взаимного уважения, они не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний визит в Москву индийского премьер-министра Нарендры Моди.
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