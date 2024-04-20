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РАССЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО СТРОЙКАМ: ЗАТЕЯ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОВАЛОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

РАССЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО СТРОЙКАМ: ЗАТЕЯ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОВАЛОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Трудовых мигрантов в России предлагают расселять на территории строек, где они работают. Причём, уверяют инициаторы, гастарбайтеры не смогут привозить свои семьи.

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Комментарии
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Николай Кучков
Затулин ждёт, когда его эти чёрные помолотят или его родню, тогда осознает, что не прав. Ввести визовый режим со средней азией и с армянами, и с азербайджанцами.
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2 час.
Александр Батт
Идея правильная. Но тогда надо легализовать проституцию, чтобы не возникало гендерного напряжения. Работодателям и населению меньше проблем, мигрантам сексуальное удовлетворение, проституткам заработок с уплатой налога в бюджет. Казне прибыль.
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1 час.
виктор климахин
Сколько    можно   наступать   на  одни    и  те же  грабли    и   так   натворили    выше  крыши    промахов   преступления    против    Россиян    и   РОССИИ  с  этими   черножопыми   мигрантами   шакалами   Пока  этих  урюков    черножопых   шакалов    басмачей    под  корень    не  убить   как  бешенных   собак   жди   наркоту   изнасилования   включая   детей   теракты   убийства   наживаться   чиновникам   полицаям   и   олигархам     работодателям    Лишая    Россиян   достойной  заработной  зарплаты   и  работы    за  которые    не  хотят   платить  работодатели   и  олигархи   заменив    черножопыми    шакалами  урюками   басмачами    ВЫГНАТЬ   ТРУДОВ  СТОИТ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ    ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК
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37 мин.

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