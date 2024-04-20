РАССЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО СТРОЙКАМ: ЗАТЕЯ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОВАЛОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Затулин ждёт, когда его эти чёрные помолотят или его родню, тогда осознает, что не прав. Ввести визовый режим со средней азией и с армянами, и с азербайджанцами.

Идея правильная. Но тогда надо легализовать проституцию, чтобы не возникало гендерного напряжения. Работодателям и населению меньше проблем, мигрантам сексуальное удовлетворение, проституткам заработок с уплатой налога в бюджет. Казне прибыль.

виктор климахин

Сколько можно наступать на одни и те же грабли и так натворили выше крыши промахов преступления против Россиян и РОССИИ с этими черножопыми мигрантами шакалами Пока этих урюков черножопых шакалов басмачей под корень не убить как бешенных собак жди наркоту изнасилования включая детей теракты убийства наживаться чиновникам полицаям и олигархам работодателям Лишая Россиян достойной заработной зарплаты и работы за которые не хотят платить работодатели и олигархи заменив черножопыми шакалами урюками басмачами ВЫГНАТЬ ТРУДОВ СТОИТ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК