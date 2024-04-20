Трудовых мигрантов в России предлагают расселять на территории строек, где они работают. Причём, уверяют инициаторы, гастарбайтеры не смогут привозить свои семьи.
РАССЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО СТРОЙКАМ: ЗАТЕЯ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОВАЛОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кучков
Затулин ждёт, когда его эти чёрные помолотят или его родню, тогда осознает, что не прав. Ввести визовый режим со средней азией и с армянами, и с азербайджанцами.
Ответить
2 час.
Александр Батт
Идея правильная. Но тогда надо легализовать проституцию, чтобы не возникало гендерного напряжения. Работодателям и населению меньше проблем, мигрантам сексуальное удовлетворение, проституткам заработок с уплатой налога в бюджет. Казне прибыль.
Ответить
1 час.
виктор климахин
Сколько можно наступать на одни и те же грабли и так натворили выше крыши промахов преступления против Россиян и РОССИИ с этими черножопыми мигрантами шакалами Пока этих урюков черножопых шакалов басмачей под корень не убить как бешенных собак жди наркоту изнасилования включая детей теракты убийства наживаться чиновникам полицаям и олигархам работодателям Лишая Россиян достойной заработной зарплаты и работы за которые не хотят платить работодатели и олигархи заменив черножопыми шакалами урюками басмачами ВЫГНАТЬ ТРУДОВ СТОИТ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии