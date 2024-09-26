Суд в Японии оправдал мужчину, который более 50 лет ждал смертного приговора

Суд японской префектуры Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамаду, которого в 1968 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии