Глава СКР потребовал объяснить волокиту в деле об избиении в ивановском детсаду

Александра Бастрыкина интересует, почему до сих пор никто не привлечен в ответственности.Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить, как продвигается расследование уголовному делу о противоправных действиях воспитателя в одном из детсадов Ивановской области.
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