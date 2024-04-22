Глава СКР потребовал объяснить волокиту в деле об избиении в ивановском детсаду

Александра Бастрыкина интересует, почему до сих пор никто не привлечен в ответственности.Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить, как продвигается расследование уголовному делу о противоправных действиях воспитателя в одном из детсадов Ивановской области.