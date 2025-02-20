Месси забил 1-й гол в сезоне и 851-й в карьере – в матче против «Канзас-Сити» при температуре минус 15

«Интер Майами» победил «Канзас-Сити» (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 37-летний аргентинец забил решающий мяч для команды на 56-й минуте игры, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии