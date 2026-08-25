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ФИА ответила на критику судей из-за штрафа Колапинто: «Несогласие с принятыми решениями не должно служить оправданием для угроз»

ФИА прокомментировала критику судей из-за штрафа пилота « Альпин » Франко Колапинто на Гран-при Нидерландов.

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