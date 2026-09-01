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Воронежские новости

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«Факел» начинает матч с «Краснодаром» в Кубке России

«Факел» начинает матч с «Краснодаром» в Кубке России

В Воронеже начинается матч группового этапа Кубка России по футболу «Факел» - «Краснодар». Представляем составы команд.

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