Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликтана Ближнем Востоке

По его мнению, в противном случае регион окажется внутри "спирали насилия и взаимной ненависти" Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами.