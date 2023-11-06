Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликтана Ближнем Востоке

По его мнению, в противном случае регион окажется внутри "спирали насилия и взаимной ненависти" Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии