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Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликтана Ближнем Востоке

Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликтана Ближнем Востоке

По его мнению, в противном случае регион окажется внутри "спирали насилия и взаимной ненависти" Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами.

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