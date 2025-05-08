Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 возглавил чарт классических альбомов BillboardК настоящему моменту должно быть совершенно ясно, что Clair Obscur: Expedition 33 – одна из самых полюбившихся игр, выпущенных в 2025 году, с миллионами проданных копий всего за несколько дней и похвалами, льющимися со всех… источник#Billboard.