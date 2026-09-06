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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Стребков продолжит выступать за «Динамо-Владивосток»

Разыгрывающий Иван Стребков (35 лет, 189 см) продолжит выступать за « Динамо -Владивосток». Стороны продлили контракт с баскетболистом, который присоединился к команде летом 2024 года и за два сезона стал одним из ее лидеров.

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