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Актуальные комментарии

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События и тренды

Вторая неделя сентября будет сосредоточена на нескольких крупных сюжетах — от внешнеполитической и экономической повестки до дальнейшей цифровизации финансовой системы.

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