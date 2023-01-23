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Педиатр Тимаков поставил под сомнение эффективность вакцин от коронавируса при «Кракене»

Педиатр Тимаков поставил под сомнение эффективность вакцин от коронавируса при «Кракене»

Обычные вакцины от коронавируса могут быть бесполезными при заражении новым штаммом «Кракен», заявил педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

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