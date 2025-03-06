Число пострадавших от случайного сброса бомб в Южной Корее возросло до 15

Как минимум 15 человек пострадали в деревне в окрестностях южнокорейского города Пхочхон в результате внештатного сброса авиационных бомб с американских истребителей KF-16 во время проведения совместных военных учений.
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