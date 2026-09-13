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Карседо перед матчем с «Ростовом»: «Барко в заявке – возможность выйти оценим по ходу встречи. Жедсона поставили в более атакующую позицию, Даку и Угальде я доволен»

Главный тренер « Спартака »  Хуан Карлос Карседо  высказался о составе на матч против « Ростова ». Встреча восьмого тура Альфа ‑Банк РПЛ начнется в 17:00 по московскому времени.

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