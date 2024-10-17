Игрок "Питтсбурга" Малкин обошел Овечкина по очкам в овертайме матчей НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин обошел своего соотечественника, капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по количеству очков, набранных в овертайме матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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