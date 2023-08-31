Страна и люди

9 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Синицын
    Чушь какая-то. В заголовке речь идет о Брянской области, в видео о Белгородской. Датировано августом, а у изрешеченно...ФСБ показала ново...
  • ШКИПЕР
    Я вот с вами на одном поле не сидел,чтобы на ты ! Пока вы лечили свою астму я служил Родине. Кадровый военный. За вре...Лихо просрали 18 ...
  • Sergey Ivanov
    Ну, ты- то служил! Не сомневаюсь. Только вот служить по- разному можно. Ты, как я понимаю, в каптерке срок отбывал. П...Лихо просрали 18 ...

Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

На  днях     мне  в  комментах,  во  время   спора  о  том,     когда же  мы  уже    бахнем,  и  бахнем  ли  вообще,   написали  следующее: "Представьте пожалуйста список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Баканин
Про тебя всё понятно.
Ответить
12 час.
Елизавета Белая
Я не знаю кто вы автор, но если насчет банковской я согласна, то вот насчет культурных памятников нет. И если мы все будем крушить, то чем русские будут лучше нацистов? И среди многих гадов в Киеве столь же много просто запуганных. А человеческие жертвы никому не нужны.
Ответить
5 час.
ГБ
Геннадий Блинов
Очень тупой список!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх