Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Елизавета Белая

Я не знаю кто вы автор, но если насчет банковской я согласна, то вот насчет культурных памятников нет. И если мы все будем крушить, то чем русские будут лучше нацистов? И среди многих гадов в Киеве столь же много просто запуганных. А человеческие жертвы никому не нужны.