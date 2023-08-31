На днях мне в комментах, во время спора о том, когда же мы уже бахнем, и бахнем ли вообще, написали следующее: "Представьте пожалуйста список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь.
Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь
Комментарии
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Андрей Баканин
Про тебя всё понятно.
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12 час.
Елизавета Белая
Я не знаю кто вы автор, но если насчет банковской я согласна, то вот насчет культурных памятников нет. И если мы все будем крушить, то чем русские будут лучше нацистов? И среди многих гадов в Киеве столь же много просто запуганных. А человеческие жертвы никому не нужны.
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5 час.
ГБ
Геннадий Блинов
Очень тупой список!!!
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3 час.
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