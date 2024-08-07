Фото: Freepik.com В Курской области – на приграничье, продолжаются бои с ВСУ. Делать какие бы то ни было по отражению этой атаки рано.
"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали
Комментарии
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Кошмар
Это твоя думалка не соображает, часоточный ты наш. Да и есть ли она у тебя? Судя по твоим комментам, вряд ли. Иначе бы ты сначала глянул на карту Сумской области перед тем, как херню писать здесь. 😀
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21 мин.
Вектор
https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43456996528/Alaudinov-dlya-zahvata-Kurskoy-AES-u-armii-Ukrayinyi-net-nikakih?utm_referrer=mirtesen.ru
Алаудинов: для захвата Курской АЭС у армии Украины нет никаких средств
Аргументы недели - МирТесен
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18 мин.
Кошмар
Облачная погода при слабом ветре мешает воздушной и спутниковой разведке... https://ru-meteo.com/ukraina/sumy-06-august-2024
Just a moment...
ru-meteo
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9 мин.
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