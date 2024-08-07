Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

Фото: Freepik.com В Курской области – на приграничье, продолжаются бои с ВСУ. Делать какие бы то ни было по отражению этой атаки рано.

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Комментарии
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Кошмар
Это твоя думалка не соображает, часоточный ты наш. Да и есть ли она у тебя? Судя по твоим комментам, вряд ли.  Иначе бы ты сначала глянул на карту Сумской области перед тем, как херню писать здесь. 😀
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Вектор
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