Путин раскрыл планы: «Аэрофлот» получит первые МС-21 уже в 2026-м, а дальше — ещё 90 крылатых красавцев!

Когда речь заходит о будущем отечественной авиации, глаза невольно загораются. И есть от чего! Президент Владимир Путин только что поделился отличными новостями: уже в 2026 году «Аэрофлот» начнёт получать первые 18 самолётов МС-21.
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