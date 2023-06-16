Авиакомпания "Якутия" обновит парк отечественными самолетами Ту-214

15 июня, на XXVI Петербургском международном экономическом форуме правительство Якутии и ПАО "Туполев", входящий в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
15 июня, на XXVI Петербургском международном экономическом форуме правительство Якутии и ПАО "Туполев", входящий в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Свежие комментарии