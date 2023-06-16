smi.today

4 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    мало им 1945 года???????????????????В США допустили н...
  • Валентин Щербаков
    Как с Минском дурили, эти продажные гейропейские извращенцы и подонки, так и продолжают свой лживый русофобский спект...НАТО склоняется к...
  • Сергей Oблезов
    Опять пургу гонит! Путин сказал, хрен им в обе руки!Песков: РФ готова...

Авиакомпания "Якутия" обновит парк отечественными самолетами Ту-214

Авиакомпания "Якутия" обновит парк отечественными самолетами Ту-214

15 июня, на XXVI Петербургском международном экономическом форуме правительство Якутии и ПАО "Туполев", входящий в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх