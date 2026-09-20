Как наказали предателей, выдавших Зою Космодемьянскую фашистам

В конце ноября 1941 года под Москвой решалась судьба страны. Немецкие войска стояли в нескольких десятках километров от Кремля, и в эти самые дни восемнадцатилетняя московская школьница Зоя Космодемьянская выполняла своё второе боевое задание в деревне Петрищево.